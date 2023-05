Rocco Siffredi sul set di Din Don, commedia con Enzo Salvi nei panni di un prete

di Redazione web

C'è anche l'attore porno Rocco Siffredi nel cast di Din Don, il film tv con protagonista Enzo Salvi, che veste i panni di un prete dai modi inusuali. La commedia vede protagonista il comico romano, Enzo Salvi, che da manager musicale cialtrone, per sfuggire a due sgherri di un boss, si finge un sacerdote mandato lì dallo zio vescovo, per riportare i fedeli a frequentare nuovamente la chiesa del paese.

Questa la trama della genesi del personaggio Din Don, che risale al 2018 e che su Mediaset ha sempre riscosso un buon successo, tanto da aver portati Enzo Salvi, interprete di tanti cinepanettoni del passato, a tornare nei panni di Don Donato.

E stavolta nel cast del film prodotto dalla Sunshin di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, per la regia di Raffaele Mertes, ci sarà anche Rocco Siffredi, che nella sua carriera ha alternato anche presenze nel cinema non a luci rosse e che non sappiamo quale personaggio interpreterà nella commedia, se lui stesso o un sacerdote o un altro personaggio ancora.

Tra gli altri interpreti Maurizio Mattioli, Nicole Murgia, Crisula Stafida, Andrea Dianetti, Gabriele Carbotti, Marco Stabile, Ivana Mrazova, Marco Milano.

