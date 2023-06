L'erede di Playboy si spoglia (e non solo) OnlyFans: «Mia moglie è una furia, ma lo faccio per le carte Pokemon»

Tale padre, tale figlio. Così recita il famoso modo di dire, ma in famiglia Hefner qualcosa sembra essere andato storto. Hugh Hefner è il padre delle conigliette di Playboy, capace di sdoganare il suo marchio legato all'erotismo in tutto il mondo. E, mentre lui ha costruito un impero facendo spogliare migliaia e migliaia di modelle, adesso suo figlio ha intrapreso la strada completamente opposta... Marston, l'erede dell'impero Playboy, ha deciso di aprire un canale OnlyFans, scatenando le ire della moglie.

L'erede di Playboy si spoglia (e non solo) su OnlyFans

Marston Hefner ha 33 anni ed è un grande appassionato e collezionista di carte Pokemon. Così ha deciso di arrotondare il suo patrimonio milionario per permettersi il lusso di comprare le carte più rare al mondo. Ma sua moglie Anna Lambropoulos, non è affatto contenta della sua decisione di aprire un profilo sulla piattaforma dedicata a contenuti porno amatoriali. Il motivo? L'erede del colosso Playboy non si spoglia e basta per i suoi utenti, ma spesso si esibisce in spettacoli molto più spinti, a sfondo omosessuale.

L'uomo, infatti, non ha mai nascosto di essere bisessuale, ma sua moglie, peraltro incinta del loro primo figlio, non pensava che suo marito lo avrebbe mai sbandierato sul web, addirittura pubblicando video e immagini molto compromettenti. Il figlio di Hugh Hefner, Marston, si è unito a OnlyFans e spera di utilizzare le entrate per concedersi il lusso di carte Pokemon.

I due, secondo quanto riportato dal New York Post, hanno litigato molto pesantemente ma lui non ha alcuna intenzione di rinunciare all'entrata extra che, oggettivamente, non sarebbe nemmeno così necessaria.

Pare che le carte Pokemon per lui siano una vera e propria ossessione e tutti i guadagni del canale li utilizzi per comprare carte rarissime che arrivano a costare anche centinaia di migliaia di euro. e in molti sui social si chiedono cosa ne pensi il papà...

