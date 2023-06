La mamma sexy (e modella Onlyfans) prende il sole in giardino e i vicini la spiano: «Sono irresistibile»

di Redazione web

Kayleigh è una mamma 34enne a cui piace molto prendere il sole. Fin quì nulla di strano, se non fosse che le piace stendersi sul suo lettino in giardino... in topless. Il fatto è che la donna ha un seno davvero molto prosperoso e si è accorta che quando si sistema per prendere un po' di "vitamina D", i vicini non possono fare a meno di guardarla: lasciano da parte decoro e discrezione e la fissano per ore. Kayleigh, oltre a badare ai suoi figli, ha anche un profilo Onlyfans dove crea contenuti che sono molto apprezzati dai suoi fan.

Modella Onlyfans e mamma: «A scuola dai miei figli in abiti sexy, ma gli altri genitori hanno reagito male»

«Cosa penseranno i tuoi figli di te?», la modella OnlyFans risponde a tono: se non saranno d'accordo, almeno piangeranno su una Ferrari

Le dichiarazioin di Kayleigh

Kayleigh è molto orgogliosa e fiera del suo ricchissimo decolleté e proprio per questo non lo nasconde, anche se, gli sguardi indiscreti dei vicini la infastidiscono molto. In un'intervista rilasciata al Sun Online, la modella di Onlyfans ha raccontato la sua storia: «Sono sicura che ad alcuni dei miei vicini piaccio molto, altri, invece, sembrano sconvolti e non digeriscono proprio il fatto che io prenda il sole senza reggiseno. In ogni caso mi rendo perfettamente conto di essere osservata e, sia in negativo che in positivo, non mi piace molto la cosa: trovo che sia davvero una violazione della privacy».

Benjamin Mascolo: «Bella Thorne pensava troppo a OnlyFans. Preferisco avere pochi soldi, ma essere in pace»

Kayleigh e i vicini ficcanaso

Infine, la modella di Onlyfans conclude dicendo: «Le persone dovrebbero farsi gli affari propri e smettere di spiare chi gli abita di fianco. Io non faccio nulla di male, tutto quello che desidero è sfruttare al meglio questo tempo fantastico e rinfrescare la mia abbronzatura. In fin dei conti sono nella mia casa e nel mio giardino. Se qualcuno mi guarda non so cosa farci. Non mi interessa cosa pensano di me i vicini ficcanaso, anche se, un grande recinto per la privacy sarebbe un buon investimento».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA