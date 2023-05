Maria Sofia Federico, da Il Collegio a OnlyFans: «Sono una sex worker, vittima di revenge porn»

Maria Sofia Federico è diventata famosa grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione de "Il Collegio", un docu-reality trasmesso su Rai2, dove dichiarava di essere femminista e di voler cambiare il mondo. Il suo profilo Instagram è stato per mesi pieno di post dedicati all'attivismo per i diritti delle donne e degli animali. Negli ultimi tempi, tuttavia, qualcosa è cambiato.

La giovane ha da poco compiuto 18 anni e ha deciso di dare una svolta alla sua vita, aprendosi un canale a pagamento su OnlyFans. Sono stati in molti a criticarla dall'inizio dell'apertura. «Sei troppo giovane, non hai idea di quello che ti aspetta», ma Maria Sofia è andata avanti per la sua strada.

Lei lo ha sempre detto, la battaglia per la parità dei diritti passa anche per OnlyFans. Purtroppo, però, qualche mese fa le sue foto private sul social sono state condivise su gruppi Telegram e lei ha denunciato il fatto con un post su Instagram: «Sono una sex worker e sono stata vittima di revenge porn».

La risposta alla sua denuncia non si è fatta attendere e i commenti sotto al post la criticano amaramente per le sue scelte. «Non puoi paragonarti alle vittime di revenge porn, tu hai fatto la tua scelta e devi accettare le conseguenze».