Rocco Siffredi attacca Fedez: «Sinistroide arricchito, ho detto no a Muschio Selvaggio perché non voleva pagarmi l'aereo» «È un sinistroide arrichito - ha detto il porno attore - Lui chiede gratis le ville degli altri, ma poi si rifuta di pagare il viaggio e l'alloggio ai suoi ospiti che non percepiscono nulla dall'ospitata nel suo podcast»