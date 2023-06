Maria Sofia Federico si dà al porno con Rocco Siffredi: «I miei genitori mi dicevano che Dio sarebbe entrato dentro di me»

di Redazione Web

Nelle ultime ore, l'ex collegiale Maria Sofia Federico ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato cosa pensano i suoi genitori in merito ad una delle sue ultime decisioni che sta facendo molto discutere. Il tutto è nato dall'annuncio caricato sui social da parte di Maria Sofia Federico che, qualche giorno fa ha condiviso con i suoi fan l'opportunità ricevuta di entrare a fare parte dell'Academy a luci rosse di Rocco Siffredi. Ma andiamo a vedere cosa ha detto il professore.

«Oggi ho deciso di svelare l'arcano del perché i miei genitori mi hanno intimato di parlarne poiché ci tenevano a far sapere pubblicamente che non mi supportano affatto - ha spiegato Maria Sofia Federico -. Più volte hanno provato a dissuadermi dicendomi che prima o poi Dio sarebbe entrato dentro di me e mi avrebbe fatto ritrovare la retta via».

Poi, ha aggiunto: «Una persona risolta è in grado di cogliere questa contraddizione e affrontarla in terapia, evitando di scaricare la propria rabbia e la propria incomprensione su una figlia per cui dovrebbe rappresentare un modello di riferimento nonché una figura con cui dialogare per crescere assieme senza pregiudizio».

«Quindi alla sua domanda, condivisa da mia madre, “non volevi cambiare il mondo?” io rispondo che non c’è nulla di più rivoluzionario che cogliere la profonda incoerenza di queste reazioni collettive e denunciarla continuando a essere me stessa in libertà - ha spiegato Maria Sofia Federico -.

Poi, ha concluso: «Termino con una domanda che spero porti a una riflessione: «È giusto "proteggere " un individuo come me invece che affiancarlo nella sua lotta per cambiarlo?»

La riflessione del professore Andrea Maggi

Nelle ultime ore, Andrea Maggi, il professore de Il Collegio, ha commentato nelle sue Instagram stories le scelte dell'ex collegiale Maria Sofia Federico. «Avrebbe potuto anche fare del volontariato in Africa. Avrebbe fatto del bene ma non le avrebbe dato la stessa visibilità. L'essenziale è invisibile agli occhi». Secondo il professore sono altri i modi per contribuire al bene della collettività. Poi, il professore alla domanda di una fan «Cosa ne pensi di Maria Federico?» ha risposto:«Non seguo Only Fans. Ho una dignità da mantenere. E altre cose più interessanti da fare».

