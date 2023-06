Rocco Siffredi sfila alla MFW: il dettaglio hot dell'outfit non passa inosservato

di Redazione web

A Milano è iniziata la Men Fashion Week e i brand hanno cominciato a presentare le loro collezioni per la stagione primavera-estate 2024.Tra queste, ad aver fatto più clamore è stata la sfilata di Dsquared2 dove in passerella c'era Rocco Siffredi.

Sullo sfondo dello show c'erano una serie di immagini erotiche e video con delle clip che ricordavano dei vecchi DVD con scene pornografiche, accompagnate dall'hashtag #D2TEMPTATION. Insomma, il tema era ben chiaro già dall'inizio, "D2Naughty" e chi se non Rocco Siffredi poteva meglio rappresentare le emozioni e il filo conduttore che lega tutta la nuova collezione di Dsquared2Uomo?

Durante la sua sfilata, però, l'attore di film hard si è esibito in uno show che ha lasciato tutti senza parole, soprattutto per un dettaglio molto hot nel suo outfit.

Andiamo a vedere che cosa ha combinato Rocco Siffredi.

La sfilata di Rocco Siffredi

La nuova collezione di Dsquared2 è arrogante e lussuriosa, ma anche libera e giocosa.

Rocco Siffredi ha dato inizio ad uno show: la sua non era una sfilata, ma una vera e propria esibizione. L'attore è partito con una giacca blu, sotto una t-shirt rossa e un paio di jeans. Mentre sfilava con un atteggiamento molto sicuro di sé, ha iniziato a slacciarsi la cintura per poi aprire i pantaloni e mostrare il dettaglio che ha lasciato tutti senza parole: il nuovo boxer Dsquared2 raffigura due gambe distese e al centro un diamante.

La reazione del pubblico

Gli spettatori alla sfilata sono rimasti stupiti durante lo show e hanno amato la nuova collezione primavera estate 2024. Su Twitter gli utenti continuano a commentare l'idea creativa degli stilisti dietro al brand, i gemelli Dean e Dan Caten e la scelta di far sfilare Rocco Siffredi che ha confessato di essersi allenato molto per la sua passerella.

«Sarebbe ora di sdoganare la libertà sessuale, come fa Madonna da una vita‼️» dice un utente su Instagram, elogiando la sfilata sexy e provocante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 14:24

