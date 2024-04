Juventus-Milan 0-0, le pagelle bianconere: Vlahovic arrabbiato, Chiesa ispirato. Troppo prudente Rabiot

di Fabrizio Ponciroli

Il big match Juventus-Milan si conclude 0-0.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Poco impegnato. Nella prima frazione è spettatore non pagante. Nella ripresa si deve impegnare un po' di più. Sereno.

GATTI 6

A volte è troppo irruento ma, quando serve, è sempre al posto giusto al momento giusto. Non si fa superare facilmente.

BREMER 6,5

In tutti i duelli corpo a corpo fa valere il suo fisico. Bravo negli anticipi e ad anticipare le intenzioni degli attaccanti rossoneri. Promosso.

DANILO 6,5

Solita prova di sostanza. Guida la difesa con la sua leadership, concedendo poco o nulla a chi gravita nella sua zona. Si fa notare anche in attacco.

WEAH 6

Scelto per limitare Leao, si affida alla sua brillante velocità per mettere in difficoltà il portoghese. Ancora una gara buona (26' st McKennie 6: si dà un gran da fare).

CAMBIASO 6

Gioca molto avanzato, quasi da attaccante aggiunto. Qualche buona idea, gli manca il guizzo finale. Poco preciso al tiro.

LOCATELLI 6

Cerca di far girare la palla a velocità sostenuta.

RABIOT 6

La sensazione è che potrebbe fare molto di più. Svolge il suo compito senza sbavature ma non rischia mai la giocata complicata.

KOSTIC 6

Più vivo rispetto alle ultime uscite. Ha il merito di cercare, più volte, il fondo per il cross. Pericoloso anche al tiro. Ostinato (18' st Chiesa 7: azzanna subito la partita. Lotta come un leone e ci mette tanta garra. Cambia il volto della squadra).

VLAHOVIC 6,5

La miglior occasione della prima frazione se la crea da calcio piazzato. Nella ripresa aspetta la palla buona che non arriva. L'impegno è lodevole. Esce arrabbiato (18' st Milik 6: si fa notare in mezzo all'area di rigore, una buona palla gol sventata da Sportiello).

YILDIZ 5,5

Allegri lo preferisce a Chiesa ma la giovane stella non si accende mai. Costeggia la partita e non lascia nessun segno. Spento (36' st Miretti sv).

ALLEGRI 6

Stravolge la formazione. Buona prestazione, purtroppo senza trovare la via del gol. Fa di tutto per vincerla ma arriva un punto solo.

