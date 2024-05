Justin Bieber papà per la prima volta: l'annuncio della gravidanza di Hailey è dolcissimo

di Dajana Mrruku

Justin Bieber e la moglie Hailey Bieber Baldwin diventeranno genitori per la prima volta. Ad annunciarlo sono stati proprio loro due con un post su Instagram in cui rivelavano il pancino della modella e fondatrice del beauty brand Rhode. Abito totalmente in pizzo e attillato per Hailey che ricorda un abito da matrimonio e velo in pizzo a coprire i capelli, mentre Justin indossa una t shirt bianca e un paio di jeans neri, con una giacchetta sopra e l’immancabile cappello a raccogliere i capelli cresciuti fin troppo.

Dal video condiviso, sembrerebbe che la coppia abbia celebrato una dolce cerimonia prima di annunciare la gravidanza e l’arrivo del loro primo figlio.

Le voci della separazione

Solo qualche giorno fa si parlava di un possibile divorzio tra i due perché avevano smesso di condividere scatti insieme e al Coachella erano apparsi distanti.

Nulla di più lontano dalla realtà: Justin Bieber e Hailey Bieber sono al settimo cielo per la gravidanza. Sotto all'annuncio social, in moltissimi sono accorsi a congratularsi, tra cui Kendall Jenner, migliore amica della futura mamma, tutto il clan delle Kardashian che da sempre sostiene la coppia e anche la nostrana Chiara Ferragni, che di recente è stata ripubblicata nelle storie della Bieber dopo aver condiviso uno scatto con il lip oil di Rhode, brand di Hailey.

La gravidanza era sicuramente uno dei sogni più profondi di Justin Bieber, ma aveva sempre detto di voler aspettare il momento giusto in cui anche la sua Hailey Bieber si sarebbe sentita pronta per accogliere una nuova vita nella loro famiglia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA