Valentina Nappi: «Maria Sofia, decide papà? Tutti pornoattori col c***o degli altri». E lei si offende e ribatte così

di Redazione web

La pornattrice Valentina Nappi si è espressa su quello che sta diventando un vero e proprio caso mediatico legato alla 18enne Maria Sofia Federico e alla sua partecipazione alla Rocco Siffredi Academy. Condividendo il video in cui la ragazza spiega che Rocco Siffredi avrebbe confermato al papà che non verranno girate scene di sesso in cui sarà coinvolta la figlia, Valentina Nappi ha così risposto: «Una donna che nel 2023 lascia che il padre decida per lei non dovrebbe avere diritto di voto».

Maria Sofia Federico non ha gradito quest'affermazione e si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social. Ecco cosa ha detto.

Rocco Siffredi, il figlio Leonardo Tano campione di atletica leggera: «Tenace come me, ma in un altro ambito»

Onlyfans, Ilaria posta foto sexy e Gardaland non le rinnova il contratto: «Ora guadagno 5mila euro al mese»

ll Tweet di Valentina Nappi

Nel tweet, così come nei commenti, la pornostar Valentina Nappi si è espressa sul caso Maria Sofia Federico in maniera dura e aspra: «Tutti pornattori con il cu*o degli altri» e ancora, «È molto più bella di me.

La risposta di Maria Sofia Federico

«Ciao Valentina, ho letto il Tweet che hai fatto su di me e vorrei rispodere - scrive Maria Sofia Federico su Instagram -. Intanto ho trovato indelicato il tuo insinuare che non avrei diritto al voto perchè mio padre mi controlla e che io non avrei un quarto del tuo coraggio. Questo mi infastidisce perché hai commentato questo scandalo senza guardare tutto il resto e cio che sono stata umiliata da mio padre in Radio davanti a tutto il Paese venendo descritta come il motivo per cui la mia famiglia è distrutta», ha scritto la ragazza su Instagram.

Nel lungo sfogo, la giovane aspirante pornoattrice lamenta a Valentina Nappi la sua indelicatezza: «Vorrei parlare dei pianti che mi sono fatta e della grandissime solitudine che ho provato in questi anni per le mie battaglie. Per quanto ho urlato per discutere con mio padre nel momento in cui mi aveva negato l'Academy, mi è uscito il sangue dalla gola».

Maria Sofia Federico, sperando di riuscire un giorno ad avere un rapporto di amicizia con la collega Valentina Nappi, conclude: «Non giudicare superficialmente delle situazioni che non conosci per evitare di offendere il prossimo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA