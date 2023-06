Maria Sofia Federico, un accordo segreto tra Rocco Siffredi e il papà: «Ho preso una fregatura, arrivano attori incredibili ma...»

di Redazione Web

Prima partecipa a Il Collegio, poi il boom sui social e infine, l'apertura, a febbraio 2023, di un profilo su OnlyFans. Maria Sofia Federico, che ha compiuto 18 anni nel mese di gennaio, ha deciso di cambiare vita e lavorare nel porto, anche contro la volontà dei suoi genitori. In questi ultimi giorni il papà di Maria Sofia è stato ospite a La Zanzara e ha rivelato di essere particolarmente preoccupato per sua figlia. A dirla tutta sembrerebbe che il papà di Maria Sofia ha contattato Rocco Siffredi di nascosto dalla figlia. Ma andiamo a vedere qual è stata la sua richiesta nel dettaglio.

Maria Sofia Federico attrice porno, Rocco Siffredi tranquillizza il papà: «Questa non sc**a»

Maria Sofia Federico si dà al porno con Rocco Siffredi: «I miei genitori mi dicevano che Dio»

Maria Sofia Federico, venuta a conoscenza di questa conversazione tra Rocco Siffredi e il suo papà, ha deciso di svelare il contenuto del confronto tra i due al canale Twitch di GrenBaud. «I video non li posso registrare per un accordo che c'è stato tra Rocco Siffredi e mio padre. - ha sottolineato Maria Sofia Federico -.

Ciononostante, Maria Sofia ha rivelato di aver trovato anche una soluzione a questo accordo. Non ha girato nessun video con uomini, ma nessuno le vietava di farlo con una donna. «Oggi ho interagito con Kelly Stafford che è bellissima - ha sottolineato Maria Sofia -. Perché in teoria gli accordi erano di non farmi girare video con nessuno, ma non con nessuna».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 08:55

