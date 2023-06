Maria Sofia Federico attrice porno, Rocco Siffredi tranquillizza il papà: «Questa non sc**a»

di Redazione Web

«Se gira delle scene hard? Non è che mi dà fastidio, mi strazia». Con queste parole, Luca Federico, papà di Maria Sofia, che dopo aver aperto un profilo su OnlyFans, ha annunciato di essere stata scelta per la Rocco Siffredi Academy. Il papà di Maria Sofia Federico, ex volto de Il Collegio, ha spiegato a La Zanzara, che lui e sua moglie sono quasi «collassati» quando hanno saputo la notizia. Nelle ultime ore, è stato proprio Rocco Siffredi a La Zanzara da Giuseppe Cruciani a spiegare cosa ha detto al papà di Maria Sofia. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Rocco Siffredi: «Ecco com'è Maria Sofia sul set»

«Quando l'ho vista ieri sera era un po' in difficoltà - ha sottolineato Rocco Siffredi -. Sembra un gioiellino in miniatura. L'ho vista e le ho detto "ma tu che ci fai qui?". Lei credo sia una Valentina Nappi in miniatura, Guardatela bene.

Poco dopo, Giuseppe Cruciani ha anche precisato che prima di fare entrare Maria Sofia Federico nella sua accademia, Rocco Siffredi ha chiamato il papà per tranquillizzarlo: «Rocco ha parlato con il papà di Maria Sofia perché lo ha sentito a La Zanzara e non era tenuto a farlo. Lui si è comportato in maniera non corretta, di più».

