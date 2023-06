Ambra, studentessa e star di OnlyFans. La doppia vita a 19 anni: «Così posso mantenermi da sola e mi piace»

Ambra ha 19 anni e sta per prendere la maturità in un istituto professionale del Padovano. Una studentessa come tante, che però per mantenersi pubblica contenuti hot su OnlyFans. «Ho preso questa decisione due anni fa per motivi di necessità. Essendo fuori sede e vivendo da sola ho delle spese. Però devo dire che questo mondo mi piace», racconta.

«Mi sono detta, come faccio a guadagnare continuando a studiare? Così mi sono iscritta a OnlyFans. I miei genitori mi hanno appoggiata, a patto che continuassi a studiare», dice ancora. «Da quando ho cominciato ho anche più autostima e sicurezza». Sui commenti negativi: «Mi scivolano addosso, ne ho passate tante...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 21:50

