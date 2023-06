Maria Sofia Federico, il prof del Collegio: «Si sente la Giovanna D'Arco del porno»

di Redazione web

Maria Sofia Federico, in quest'ultimo periodo, sta facendo parlare molto di sé per la sua scelta di entrare nel mondo del porno. L'ex allieva del reality show di Rai 2, Il Collegio, dopo aver compiuto 18 anni si è aperta il proprio profilo su OnlyFans e, proprio alcuni giorni fa, è stata chiamata nell'Academy di Rocco Siffredi per imparare i trucchi del mestiere. Le sue scelte sono state commentate dal suo ex professore all'interno de Il Collegio, Andrea Maggi.

Le dichiarazioni di Andrea Maggi

Andrea Maggi è stato il professore di Maria Sofia Federico quando era un'allieva de Il Collegio. Lo scrittore, in un'intervista a FanPage ha espresso il proprio parere sulle scelte della diciottenne: «Premetto di essere per la libertà di espressione, contro ogni forma di censura. Se una persona ha deciso di intraprendere un determinato percorso ed è maggiorenne, come lo è lei, che Dio la benedica. Tuttavia, io sono perplesso perché dal mio punto di vista, in questa battaglia per la libertà di costumi Maria Sofia Pia Federico è, a tutti gli effetti, un corpo estraneo.

Le conclusioni di Andrea Maggi

Infine, Andrea Maggi ha risposto alla domanda sul legame tra la poca educazione sessuale e i casi come quello di Maria Sofia Federico: «Diciamo che io credo la sua sia una scelta politica, nel senso che lei ha deciso di andare contro determinati stereotipi e tabù lanciandosi in trincea, non come un generale, ma come un fante, mettendo le mani nel fango e sporcandosi. Però credo lo abbia fatto come un pugile dilettante che va a combattere contro Tyson Fury. Io le auguro ogni bene possibile, ma conoscendola, credo lei stia agendo di pancia, da Giovanna d'Arco del porno, senza il giusto seguito, ad esempio un manager. Dall'altra parte senza che nessuno nel mondo del sex work la stia considerando come una Giovanna d'Arco del porno. Insomma, la mia percezione è che stia combattendo una battaglia da sola, ma poi sarò felice di essere smentito».

