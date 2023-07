Carol Maltesi, l'attrice hard Eva Generosi: «Fontana si sentiva usato? Mi ha contattato dopo l'omicidio per girare un porno»

di Redazione web

Carol Maltesi è stata uccisa l'11 gennaio del 2022. Circa due mesi dopo, il suo profilo Instagram era ancora attivo. Lo usava Davide Fontana, l'uomo che l'ha uccisa e fatta a pezzi, nascondendo il corpo. E lo usava per contattare altre attrici hard, chiedendo di girare scene porno con lui. È il retroscena svelato da Eva Generosi, content creator di OnlyFans. Al Quotidiano Nazionale, ha mostrato la chat con Charlotte Angie (nome d'arte di Carol Maltesi), risalente al 12 marzo 2022. Le due si conoscevano, perché avevano girato dei contenuti insieme.

Carol Maltesi "disinibita", polemica per la sentenza. Il giudice: «Fosse stata una suora avrei usato le stesse parole»

Delitto Carol Maltesi, sentenza choc. Niente ergastolo perché «lei era disinibita e lui si sentì usato»

Cosa ha detto Eva Generosi

«Avrei voluto parlare solo con le autorità e avevo chiamato i carabinieri. Non ero e non sono in cerca di pubblicità - dice la giovane -. Pensavo di non essere stata convocata perché avevano già “materiale” a sufficienza, ma dopo una sentenza così assurda...

Fontana ha usato il profilo di Carol Maltesi per contattare la ragazza. «Qualcosa non tornava nelle tempistiche. Avevo ricevuto un messaggio dal suo profilo il 12 marzo: il corpo è stato trovato il 21. A gennaio era già morta», ha spiegato.

Cosa le scrisse? «Il primo messaggio mi è arrivato dal profilo di Charlotte. ‘Ciao bella come stai? Volevo chiederti se fai ancora collaborazione, c’è il mio amico Dave che ha lanciato il suo Onlyfans che sta andando bene e volevo sapere se volevi fare video con lui, io poi gli metto a disposizione il mio telegram, twitter per i vari Tag’. Non solo, mi diceva che mi scriveva lei ‘così capisci che è affidabile e soprattutto mi ha fatta crescere e aiutata molto quindi glielo devo fare come favore’. E già questo è inquietante. Chi ha usato chi? Poi mi ha scritto direttamente dal suo profilo per chiedermi una collaborazione con lui da vendere su Onlyfans, perché ‘aveva bisogno di nuovi contenuti’».

