Carol Maltesi, sentenza choc: «Davide Fontana si sentì usato, niente ergastolo»

Carol Maltesi, la sentenza ai danni del Killer fa discutere. Davide Fontana la uccise e la fece a pezzi nel gennaio del 2022 e il Tribunale a Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per due anni, ma i giudici lo hanno negato. «Lei giovane e disinibita, lui innamorato perdutamente», per questo è stato condannato a 30 anni.

Il bancario-food blogger uccise l’attrice perché lei «si stava allontanando da lui, scaricandolo» per trasferirsi dal figlio di 6 anni a Verona. Riconosciuto dai periti sano di mente, secondo il Tribunale di Busto Arsizio il 44enne non ha agito con crudeltà né con premeditazione.

Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni di carcere. La famiglia della ragazza: «Senza ergastolo non c'è giustizia»

Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, chiesto l'ergastolo per Davide Fontana. Il giudice: «In isolamento per due anni»