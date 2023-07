Modella spende 15mila euro per avere il seno più grande: «Sembrano caramelle gommose»

di Redazione web

Si possono spendere quasi 15mila euro per avere il seno più grande e morbido al mondo, tanto da paragonarle agli orsetti gommosi? A quanto pare sì.

Questa è la storia di Asia Doll, una modella che ha deciso di iniziare a risparmiare i soldi per poter avere il seno più grande e morbido al mondo. E ci è riuscita. Attraverso due operazioni chirurgiche, Asia ha ottenuto ciò che voleva.

Andiamo a conoscere la modella che ha fatto del suo seno il suo principale marchio su OnlyFans.

Asia Doll e la sua settima di seno

Asia Doll ha dichiarato, in un'intervista esclusiva rilasciata al Daily, di essersi sottoposta a due interventi per arrivare al risultato di cui lei non si dice ancora totalmente soddisfatta, ma si deve accontentare (per ora). Purtroppo, «il dottore mi ha detto che questo è il massimo che possiamo fare se le voglio morbide come le caramelle gommose».

Asia ha detto che la prima operazione chirurgica è costata all'incirca 7mila euro, mentre la seconda quasi 8mila euro. La ragazza lavorava come spogliarellista in un locale e ha deciso, in seguito di aprirsi un profilo OnlyFans, per poter guadagnare e mettere da parte più soldi possibili. La modella ha rivelato di aver avuto il seno piatto da piccola e di averne sofferto molto perché «il seno grande è sexy e io volevo essere sexy».

Asia Doll, soddisfatta in parte della sua forma fisica e del suo seno, si esibisce in balletti seducenti, con abiti succinti sui profili social, Instagram e Facebook, mentre le foto più esplicite le conserva per gli abbonati al suo profilo OnlyFans.

