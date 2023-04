Mamma allatta la figlia in pubblico senza coprirsi: «Gli uomini mi dicono che si eccitano, ma non mi interessa»

di Redazione web

Ha scelto di allattare in pubblico la sua bambina di due anni senza coprirsi ed è determinata a proseguire sulla sua strada anche se questo può sollevare critiche o - peggio - scatenare la reazione disgustosa degli uomini che si trovano ad osservarla. Una giovane mamma ha condiviso la sua decisione su TikTok e si è schierata a favore di tutte quelle donne che vorrebbero farlo ma si sentono bloccate dal giudizio degli altri.

Allatta in pubblico, i commenti disgustosi

Shania O'Neill, mamma 18enne del Regno Unito, ha difeso la sua scelta in diversi video pubblicati su TikTok. «Potrebbe succedere ovunque, sul tram, in autobus, al ristorante o mentre spingo il passeggino: darò da mangiare a mia figlia ovunque ci troviamo». Ma la sua scelta sull'allattamento in pubblico ha scatenato anche commenti rudi da parte degli uomini: «Mi dicono cose come "quando arriva il mio turno?"», ha spiegato aggiungendo che alcuni le hanno confessato di essersi masturbati guardando i sui video in cui allatta la figlia. «Non ci posso credere, le tette servono per allattare i bambini. È una cosa naturale», ha commentato.

Il consiglio

Shania è rimasta incinta a 16 anni, nonostante prendesse la pillola anticoncezionale: «Non ho mai programmato di allattare, ma quando l'ho fatto, mi ha completamente cambiata», ha detto. «Ha creato un legame straordinario». «All'inizio mi sono coperta perché mi sentivo a disagio, ed è stato difficile perché dovevo continuare a controllare ogni due secondi sotto la coperta», ha spiegato. «Quindi ora non mi copro, ed è molto più facile». Da allora, ha anche imparato a non dare peso alle critiche, provengano da altre donne o dagli uomini, e consiglia a tutte le mamme di mettere sempre al centro le proprie esigenze e quelle del bambino, anziché il giudizio degli altri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 13:30

