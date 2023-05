Mamma 21enne rimproverata da una donna in palestra: «Copriti, nessuno vuole vedere le tue te**e». Lei pubblica il video su TikTok

di Redazione web

Una mamma 21enne è stata rimproverata da una donna in palestra perché, a sua detta, indossava un abbigliamento inadeguato al contesto in cui si trovava. La giovane mamma ha provato a difendersi dicendo che il suo era un normale completo sportivo, adatto al fitness in palestra, ma la risposta dell'altra donna l'ha lasciato senza parole.

La scena è stata ripresa in un video, poi pubblicato sulla piattaforma cinese TikTok. Immagini che in pochissimo tempo sono diventate virali. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Il video virale su TikTok

Kylen Suttner, la giovane mamma tiktoker, appassionata di fitness, pubblica solitamente video sulla sua vita personale: il suo regime alimentare e i suoi work out, gli allenamenti in palestra, spesso indossando dei crop top o reggiseno sportivi.

Negli ultimi giorni uno dei suoi video pubblicati su TikTok è diventato virale perché, mentre la giovane mamma era impegnata a svolgere il suo allenamento, una donna le si è avvicinata in palestra e l'ha sgridata perché, a suo dire, l'abbigliamento da lei indossato non era consono al luogo in cui si trovavano.

Kylen, meravigliata da quelle parole, ha provato a difendersi dicendo che quello da lei indossato era un completo da fitness, composto da reggiseno sportivo e pantaloncini. Ma la donna non ha voluto sentire ragioni: «Le tue te**e stanno uscendo fuori. Siamo in un luogo pubblico, puoi essere più rispettosa?»

La risposta della giovane mamma e dei suoi follower

Kylen ha preferito chiudere la conversazione con un semplice «va bene, io sono a posto.

I suoi follower si sono infuriati perché, a loro dire, nessuno si dovrebbe vergognare né del proprio corpo né di indossare un completo creato appositamente per la palestra.

