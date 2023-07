Cristina Marino, la moglie di Argentero in topless allo specchio. Ma i fan la punzecchiano: «Sei troppo magra»

di Redazione web

Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero, spesso, finisce nel mirino degli hater che sui social, e soprattutto su Instagram, la criticano per qualsiasi cosa. La 32enne non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport e di tutto ciò che riguarda il benessere fisico e, proprio per questo, ha fondato una piattaforma digitale che si occupa di fitness e si chiama "BEFANCYFIT" e, a proposito di fisici tonici e sempre allenati, ha scritto anche un libro, intitolato "Il metodo Befancyfit", edito alcuni giorni fa. Nell'ultimo post pubblicato, Cristina ha postato due selfie e, anche questa volta, i follower hanno avuto da ridire.

Il post Instagram di Cristina Marino

Nel suo ultimo post Instagram, Cristina Marino ha pubblicato una serie di foto in cui spiccano due selfie sexy allo specchio. L'attrice indossa un paio di slip e si copre il seno con il braccio, la didascalia recita: «Sa tutto di domenica». Oltre ai numerosi apprezzamenti ricevuti, l'imprenditrice è anche stata attaccata da alcuni hater che le hanno scritto: «Sei troppo magra», «Ma tuo marito non è geloso quando vede questo genere di fotografie?» oppure ancora «Sei proprio senza un punto vita». Cristina non è solita a rispondere a commenti negativi e, infatti, non lo ha fatto nemmeno questa volta.

In questo momento, comunque, si trova insieme al marito Luca Argentero in una località di mare (non specificata) per una fuga romantica e un po' di relax di coppia.

Cristina Marino e i social

Cristina Marino è molto presente sui propri profili social dove, spesso, condivide i propri progetti lavorativi come, ad esempio, il suo metodo per tornare in forma in modo veloce ma, allo stesso tempo, sano e non pericoloso.

