Luca Argentero, la dolce dedica a Cristina Marino per il compleanno. Hater senza scrupoli: «Lei non è al tuo livello»

Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo italiano. Oggi, mercoledì 31 maggio, l’attrice ha compiuto 32 anni e per l’occasione il marito ha pensato bene di dedicarle un dolce post che una bella dedica come didascalia. Alcuni commenti che sono comparsi sotto la foto, però, non sono proprio positivi ma, anzi, criticano Cristina.

<h2>Il post di Luca Argentero per Cristina Marino</h2>

Abbronzati, in costume da bagno e sorridenti. Appaiono così Luca Argentero e la moglie Cristina Marino nella foto che lui ha postato per il compleanno di lei e sotto alla quale ha scritto: «Auguri amore mio… abbiamo appena cominciato», aggiungendo un cuore rosso. Cristina, a sua volta, ha risposto con l’emoticon del cuore innamorato ma ciò che salta più all’occhio non è tanto il suo commento, quanto le opinioni dei follower che rovinano la parentesi romantica.

Alcuni, infatti, hanno scritto: «Luca è il top ma lei non è al suo livello e poi è molto boriosa», «Io le direi di non dare giudizi su maestre e gente che lavora» oppure ancora «Mi sei scaduto pure tu… questa ragazza è bellissima, ha un fisico da urlo ma è riuscita nell’ardua impresa di rendere insopportabile anche te».

Gli hater contro Cristina Marino

Alcuni giorni fa, Cristina Marino si era sfogata sul proprio profilo Instagram perché aveva raccontato di avere visto (mentre si trovava allo zoo con la figlia Nina) una maestra di asilo spingere un bambino mentre lo rimproverava.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 18:22

