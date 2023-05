Cristina Marino, la moglie di Argentero e la lite con una maestra: «Sono allucinata, mi fa orrore». Cosa è successo

di Redazione Web

Cristina Marino è molto attiva sui propri profili social e su Instagram racconta spesso ai suoi follower i suoi progetti lavorativi, mostra i suoi allenamenti o parla di vari temi legati all’essere mamma e quindi ai bambini. Oggi, mercoledì 24 maggio, l’attrice e moglie di Luca Argentero si è lasciata andare a un duro sfogo contro una maestra d’asilo con cui, poco prima, aveva discusso. Ecco cos’è successo mentre si trovava allo zoo con la figlia Nina.

Lo sfogo social di Cristina Marino

Cristina Marino si era recata allo zoo con la sua bambina, Nina Speranza, dove avrebbe voluto trascorrere una giornata serena. Qualcosa, però, è andato storto, l’attrice ha raccontato: «Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso.

La riflessione di Cristina Marino

Infine, Cristina Marino, abbastanza provata dall’episodio, ha concluso dicendo: «Ogni tanto è importante soffermarsi a pensare se quello che stiamo scegliendo per i nostri figli è veramente giusto, se le scelte sono quelle giuste e lo dico a me in primis. Mi sembrava giusto condividere questa cosa».

