Cristina Marino, la moglie di Argentero ancora nel mirino degli hater: «Era necessario mostrare le ch***e?»

Cristina Marino è molto seguita sul proprio profilo Instagram dove conta 648 mila follower. L'attrice e moglie di Luca Argentero posta moltissimi contenuti riguardanti il fitness e il benessere: Cristina è, infatti, una grande appassionata di sport. Uno degli ultimi scatti pubblicati ha, però, scatenato gli hater che non si sono risparmiati nemmeno questa volta con commenti alquanto negativi.

Il post Instagram di Cristina Marino

Cristina Marino ama condividere con i suoi follower ciò che fa durante la giornata oppure raccontare loro la sua vita da mamma di Nina Speranza e di Noè Roberto. Nei giorni scorsi, l'attrice si è concessa qualche giorno di relax insieme alla famiglia e ha deciso di pubblicare anche alcune foto che la ritraggono in bikini. Gli scatti, però, hanno fatto storcere il naso agli hater che hanno criticato moltissimo il fatto che una mamma debba necessariamente mostrare il suo lato b sui social. Cristina non ha minimamente badato alle critiche e, infatti, non ha risposto a nessuno dei commenti apparsi sotto il post.

I commenti degli hater

Alcuni dei commenti che sono apparsi sotto la serie di foto che ha pubblicato Cristina Marino, recitano: «Ovviamente era necessario mostrare anche le chiappe»

