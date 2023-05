Luca Argentero, da attore a scrittore: «Talento? Sono solo un buon lavoratore. Il Gf era altra cosa, non ne parlo più»

di Redazione Web

Luca Argentero ha stupito i suoi fan: debutta da scrittore con un primo romanzo sui quarantenni, sulle crisi esistenziali, sulle riflessioni che si fanno quando si è costretti a fermarsi. Il libro dell'attore si intitola Disdici tutti i miei impegni e non è la solita commedia romantica.

Di recente, Argentero ha parlato del grande coraggio che ha avuto nell'intraprendere la strada della recitazione. «Ho avuto coraggio anche quando mi sono chiesto: "cosa ci faccio sul palcoscenico?" Chi ha il coraggio di stare a raccontare una storia per due ore? Hai il coraggio di recitare a memoria quaranta pagine a duemila persone», ha raccontato in un'intervista a Rolling Stone.

Luca Argentero e la carriera da attore

L'attore è talmente onesto anche quando parla dell'attività come scrittore. «Io non penso di avere talento: sono un buon lavoratore. La verità è che quattro anni fa mi è piombata in testa una storia, e mi sembrava che funzionasse. Poi a metà stesura mi sono messo le mani nei capelli: “Non ce la farò mai, non lo finirò mai”. Poi ha aggiunto: «Ho raggiunto un accordo con Mondadori e ho dovuto finire il libro per forza: l’ho scritto in tre mesi la scorsa estate, tassativamente durante il riposino di mia figlia Nina.

Alla domanda sul prosieguo della sua carriera come attore ha risposto senza giri di parole. «Qualche volta sento il bisogno di defilarmi come attore. Un po’ perché sento di aver fatto quello che potevo fare come attore, un po’ perché credo che se c’è un contributo che ancora posso dare, è soprattutto in termini di idee», ha spiegato Luca Argentero.

Un passato alle spalle

L'attore ha voluto spiegare il motivo per il quale lui non vuole più sentire parlare dela sua esperienza all'interno della casa del Grande Fratello. «Mi sono stufato di parlare del Grande Fratello perché per me non esiste più. Non ci sono gli stessi ragazzi sconosciuti come in quel periodo siamo stati noi. Ora è gente dello spettacolo che viene inserita, a mio avviso, in un contesto un po’ grottesco in cui non mi riconosco più. Io ho un ricordo stupendo di quell’esperienza, ma la nostra era un’altra roba», ha sottolineato Luca Argentero.

