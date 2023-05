Luca Argentero e Cristina Marino, passione sui social: il botta e risposta hot

di Redazione web

Luca Argentero e Cristina Marino hanno infiammato i social con un botta e risposta che i fan dei due attori hanno ritenuto molto sexy. La coppia posta molto spesso foto e video che li ritrae insieme ed è evidente che sia molto affiatata, viste le tenere dediche e i dolci pensieri. Luca e Cristina, che sono sposati dal 2021, hanno due bambini: Nina Speranza e Noè Roberto.

Il botta e risposta tra Luca Argentero e Cristina Marino

Il botta e risposta hot tra Luca Argentero e Cristina Marino è cominciato da una foto che l’attore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Sotto la frase spiritosa si è scatenato il caos: i fan hanno molto apprezzato la battuta dell’attrice, alla quale, Argentero ha risposto: «Dove le fa male signorina?». Luca Argentero e i social Luca Argentero e Cristina Marino sono molto riservati e sui social non tendono a postare tutti i giorni. L’attrice, dopo la nascita del secondo bambino, aveva pubblicato un video in cui spiegava: «Io e mio marito ci siamo presi alcuni giorni di riposo da Instagram per goderci appieno Noè Roberto: sono stati dei momenti bellissimi di grande felicità».

