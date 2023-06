Molla tutto e si trasferisce in Spagna: «Organizzo addii al celibato con nani, spogliarelliste e mia moglie nuda»

di Redazione web

Cambiare città è una delle scelte più frequenti. Ci si trasferisce per lavoro, per amore, per avere una nuova vita. Questo è ciò che ha fatto Frank che si è trasferito all'estero 11 anni fa per seguire la sua passione. L'uomo, infatti, organizza feste stravaganti di addio al celibato e al nubilato, con l'aiuto della sua compagna Jade. Ai media britannici, tra cui il Daily Star, Frank ha spiegato di essersi trasferito a Benidorm, in Spagna, abbandonando l'Inghilterra per vivere in un paese con pinte da 88 centesimi, sole, affitto economico e turismo «selvaggio».

Turismo selvaggio

Intervistato dal Daily Star, Frank ha spiegato di essersi trasferito a Benidorm 11 anni fa. Quello che scoprì fu una splendida città con buon clima, alcol a buon mercato e un turismo che sceglie delle attrazioni estreme e spesso a sfondo sessuale. Frank, oggi, vive nella città dove organizza addii al celibato e al nubilato con la sua compagna Jade, una spogliarellista e modella che si esibisce in spettacoli privati.

Sempre di più sono gli inglesi che cercano di emigrare all'estero. L'Australia e la Nuova Zelanda sono le scelte più popolari, ma per coloro che vogliono un posto più vicino casa anche la Spagna è molto gettonata. Il basso costo della vita e le spiagge bellissime tutto l'anno, infatti, sono tra le motivazioni più frequenti che spingono gli inglesi a trasferirsi lì.

Noto come l'«Uomo Cervo», Frank ha spiegato: «Sono qui da 11 anni, organizzo gruppi di addii al celibato e al nubilato. Inoltre, qui è tutto più estremo rispetto al Regno Unito. È pazzesco, è moderno ed è ciò di cui la gente ha bisogno adesso». Frank ha notato che parte dell'intrattenimento offerto è molto più audace di quello che si potrebbe ottenere in Gran Bretagna. L'uomo, nello specifico, organizza i trasferimenti dall'aeroporto per i suoi festini durante i quali la sua compagna Jade si spoglia in macchina e trascorre del tempo con i turisti, completamente nuda.

La città di Benidorm

L'amministrazione della città di Benidorm, cosciente di questo tipo di attrattività turistica, ha imposto delle regole più severe: dalle multe per chi passeggia in topless in spiaggia fino al divieto di bere alcolici e fumare, in determinati momenti della giornata.

Il costo della vita in Spagna è drasticamente inferiore a quello del Regno Unito.

