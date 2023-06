Prurito alle gambe scambiato per eritema: era un parassita sotto pelle. «Preso in spiaggia, colpa dei bisogni dei cani»

di Redazione web

Pensava fosse un eritema solare, invece si trattava di un parassita. L'incredibile storia riguarda Marystella Gomez che ha contratto l'anchilostoma, una condizione della pelle nota anche come "larva migrante cutanea" che inizia come una semplice eruzione cutanea pruriginosa per poi espandersi al resto del corpo. La ragazza di 27 anni ha raccontato l'accaduto sui social spiegando cosa è successo.

Entra in un casinò e finge di essere il proprietario: «Datemi un milione di dollari». L'incredibile "impresa"

In carcere da 15 anni per stupro ma è innocente. «Il vero violentatore è un altro»

Il parassita "migrante"

Marystella Gomez, 27 anni di Bogotà, si stava rilassando in spiagga in Colombia, quando ha notato di avere delle macchie rosse sulla pelle. Credendo fosse una piccola eruzione cutanea dovuta al sole, non si è immediatamente preoccupata, fino a quando, le macchie sono diventate molto visibili e pruriginose ed è stato necessario dirigersi da un dottore.

«Sono andata al pronto soccorso e mi hanno detto che era un fungo o un'allergia. Nulla di grave, mi hanno dato dei farmaci e sono tornata a casa. I medicinali, però, non avevano l'effetto sperato e mi sono dovuta rivolgere ad un dermatologo dove ho appreso la verità da pelle d'oca», ha raccontato la 27enne colombiana in un video su TikTok.

La cura all'eruzione cutanea

L'eruzione cutanea pare sia stata causata da un parassita noto come anchilostoma.

Marystella Gomez ha detto a NeedToKnow.co.uk: «Molte persone portano i loro cani e gatti in spiaggia e fanno la cacca. I proprietari non lo raccolgono e poi rimane nella sabbia e tu ti siedi o calpesti la sabbia e il parassita si attacca a te. Il dermatologo mi ha dato dei farmaci specifici per ucciderlo e ora, piano piano, sta andando via - e continua -. Mi ha anche detto che il motivo per cui mi gratto così tanto di notte è perché i parassiti depongono le uova di notte».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA