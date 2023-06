In carcere da 15 anni per stupro ma è innocente. «Il vero violentatore è un altro»

Ha trascorso 15 anni in carcere da innocente perché il vero stupratore era un altro. È il caso di Ahmed Tommouhi, cittadino marocchino residente in Spagna: la Corte Suprema iberica ha infatti annullato una condanna a suo carico a 24 anni di carcere per violenze sessuali, oltre tre decenni dopo l'erronea sentenza originale. Nel frattempo, raccontano media iberici come El País, la vita di quest'uomo è stata distrutta: a 72 anni di età, è senza permesso di soggiorno e disoccupato, costretto a vivere in una «baracca» in un paese della Catalogna.

L'arresto nel 1991 insieme a un connazionale per stupri e furti

Tommouhi venne arrestato nel 1991 insieme a un connazionale: entrambi erano accusati di vari casi di furti e stupri, fatti per cui sono stati condannati l'anno successivo.

L'altro arrestato è morto in carcere nel 2000

L'altro cittadino marocchino coinvolto nel caso è invece morto in carcere nel 2000. Ora, la decisione della Corte Suprema, che accoglie un ricorso del diretto interessato: la sentenza che lo condannò va annullata, in quanto l'autore di quelle violenze sessuali non fu lui.

