Moglie prepara il pranzo al marito: tramezzini, wurstel e formaggio. Ma la foto innocente scatena la polemica inattesa

Una moglie che pubblicato sui social la foto del pranzo che aveva preparato per il marito si è trovata al centro di una inaspettata discussione, scatenata proprio da quella immagine innocente. Nello scatto condiviso su Facebook, la donna ha mostrato il pasto pronto per essere consumato nell'ora di pausa dal lavoro, già confezionato in pratici contenitori. Dei tramezzini, wurstel e formaggio tagliato, alcuni crackers, e poi ancora una barretta di muesli, frutta e una bibita.

Pranzo per il marito, la foto della polemica

La foto del pranzo preprato dalla moglie al marito, e pubblicata su un gruppo Facebook in cui si condividono idee per pasti dal costo contenuto, ha scatenato un grande dibattito. La donna ha scritto accanto all'immagine che il pasto da lei assemblato era «più economico, più fresco e più sano» rispetto alle opzioni tipicamente disponibili in un cantiere edile, dove lavora suo marito. Ma non è stato il pranzo in sé a causare scompiglio, piuttosto il fatto che lei glielo avesse preparato.

I commenti

Gli utenti di Facebook hanno iniziato a discutere sui ruoli di genere al giorno d'oggi, e molti si sono detti fermamente convinti che l'uomo avrebbe dovuto provvedere da solo a preparare il suo pranzo.

Ma altri hanno difeso la scelta della donna di preparare il pranzo al sacco del marito, scrivendo: «Nessuno vi obbliga a preparare il pranzo al marito. Andate avanti se non siete d'accordo». E un'altra donna ha ammesso di scrivere ogni giorno messaggi affettuosi sul coperchio della scatola del pranzo del marito per farlo sorridere.

