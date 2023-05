«Mia moglie mi ha tradito con mio padre e ora aspettano due gemelli. Li ho scoperti grazie al babymonitor»

di Redazione web

Un uomo si è separato dalla moglie dopo aver scoperto che lo tradiva, e non con uno sconosciuto, bensì con suo padre. La giovane donna, che ha 22 anni, ora aspetta dal suo ex suocero (44enne) due gemelli. A far scoprire il tradimento, in quella che sembra una situazione degna di una soap opera, è stato il babymonitor che la (ex) coppia aveva installato in casa per sorvegliare la loro bambina di due anni.

Declan Fuller, impresario 22enne di un'agenzia di onoranze funebri, ha raccontato la sua storia a The Sun. «Come ha potuto farmi questo? È malato. Se non fossi una persona ragionevole, ora si troverebbe sei piedi sotto terra», ha detto del padre, Darren, che ora vive una relazione con Stephanie, l'ex nuora. L'uomo, che da tempo aveva divorziato con la madre di Declan, a settembre era andato a vivere con il figlio, sua moglie e la nipotina Willow. Il giovane tradito due volte, sostiene di aver scoperto la relazione clandestina due mesi dopo, guardando attraverso il babymonitor della figlia, che stava controllando mentre lui era a lavoro. Ha puntato la webcam sulla porta della camera da letto del padre, ed è stato allora che ha visto la moglie entrarci insieme a lui.

Il tradimento

Stephanie, dal canto suo, ha negato di aver mai tradito il marito, e quando lui le ha chiesto cosa stesse facendo nella camera del padre, gli ha risposto che stavano guardando i Simpson in tv. Inoltre, la donna sostiene di aver intrapreso la relazione con l'ex suocero solo una settimana dopo essere stata lasciata dal marito.

Una famiglia complicata

Declan ha detto: «Mi sento tradito, ma sto meglio senza loro due. Mi dispiace per i bambini, faranno parte di una famiglia molto confusa». I gemelli, il cui arrivo è stato annunciato una settimana fa, saranno i fratellastri o le sorellastre di Declan e il fratello o la sorella di Willow, ma anche sua zia o suo zio. Darren sarà il nonno e il patrigno di Willow, qualora lui e Stephanie decidessero di sposarsi.



