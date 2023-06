«Mio marito ha detto che non pulisco. Io non ho fatto nulla per due giorni, poi sono partita con le amiche»

di Redazione web

Una donna si è vendicata pubblicamente del marito dopo aver ricevuto una fastidiosa lamentela sul modo in cui gestisce la casa. L'uomo, in particolare, l'avrebbe accusata di non occuparsi delle pulizie, e così la moglie ha pubblicato un video su TikTok che ha costretto l'uomo a fare dietrofront e a chiedere scusa.

La vendetta della moglie

«Mio marito si lamenta che non faccio niente in casa»: con questa frase Lindsay Donnelly ha pubblicato il video che ha totalizzato oltre 14 milioni di visualizzazioni. La donna di New York per due giorni ha smesso davvero di occuparsi delle faccende domestiche, permettendo ai piatti sporchi e alla biancheria da lavare di accumularsi e allo sporco di rimanere su pavimenti e piani d'appoggio. Con la casa in questo stato, è poi partita per un breve viaggio con le amiche.

La signora Donnelly, che gestisce un'attività di marketing per la comunità, è rimasta ferma nella sua decisione fino a quando il marito ha ammesso il suo errore.

I commenti

Il video è diventato velocemente virale, visualizzato oltre 14 milioni di volte, e ha scatenato la solidarità di centinaia di mogli stanche di non veder riconosciuto il proprio lavoro. «Mi è successa la stessa cosa, ho chiesto il divorzio ieri», dice un utente. «Io ho fatto il contrario, ho cominciato a mandargli una foto ogni volta che faccio qualcosa», ha scritto un altro.

