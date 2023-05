Marito e moglie si separano, il cane finisce in discarica: trovato tra un cumulo di rifiuti

di Redazione web

Marito e moglie si separano, e a farne le spese è il cane di famiglia: il cucciolo, malato e sofferente, è stato abbandonato in discarica. È stato ritrovato tra cumuli di spazzatura, quasi incapace di muoversi, con solo una ciotola d'acqua accanto. Per fortuna Pietro, questo il nome che è stato dato al meticcio di piccola taglia, è stato notato da un cittadino che ne ha segnalato la presenza ai volontari dell'Oipa.

Pastore tedesco vaga sotto la pioggia con un peluche in bocca: il lieto fine di Nikki, salvata dalla strada

Cosa c'è nel marsupio di un canguro? Il video virale sconvolge TikTok: «Non avrei mai voluto vederlo»

Marito e moglie si separano, il cane finisce in discarica

La storia del cucciolo abbandonato in discarica è stata raccontata dai volontari dell'Oipa Ragusa su Facebook: «Febbre alta, emocromo sballato, forte anemia e un’infestazione incredibile di zecche: sono le condizioni di Pietro, cane soccorso dai volontari dell’OIPA alla periferia di Vittoria, in provincia di Ragusa. Accucciato su una distesa di rifiuti, si muoveva a malapena.

Nessuno si è degnato di soccorrerlo, se non la cittadina che, dopo aver chiamato invano i Vigili, ha allertato il delegato di sezione.

Cercasi famiglia

Pietro ora è ricoverato presso uno stallo individuato grazie al supporto dell’Anpana locale, e sta seguendo delle terapie per tornare in forze. Le cure, però, non saranno brevi, perché è risultato affetto da leishmaniosi ed erlichiosi. Ma una volta ristabilito, sarà pronto per ricevere l'affetto di una nuova famiglia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA