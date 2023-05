Sposo tradito si vendica al matrimonio mostrando agli invitati le foto della sposa a letto con il testimone

di Redazione web

Uno sposo ha rivelato che sua moglie lo ha tradito con il testimone. Come? Nel modo più brutale possibile: durante il matrimonio, nel momento del discorso di nozze. Nel podcast The Unfiltered Bride, le wedding planner Georgina e Beth, entrambe con sede nel Gloucestershire, hanno raccontato la storia scioccante dello sposo tradito. Ha annunciato il tradimento a tutti gli invitati distribuendo foto della sposa che faceva sesso con il testimone, prima di andarsene con tutta la famiglia al seguito. Georgina ha detto che la sua famiglia lo sapeva da sempre, ma lui ha voluto portare a termine il matrimonio in modo che la sposa dovesse pagare tutto il cibo.

Hanno pubblicato un frammento del loro podcast su TikTok, che in breve tempo ha ottenuto più di mezzo milione di visualizzazioni. Nel podcast Georgina ha raccontato: «Ho un'altra storia da raccontarvi. Non posso dirvi chi me l'ha raccontata perché non mi è permesso raccontarla, ma v********o, la racconterò comunque. C'è stato il matrimonio, gli sposi si sono sposati, una bella cerimonia, un rinfresco, si sono seduti per il pranzo di nozze, hanno mangiato, hanno fatto i discorsi dopo il pranzo. Il padre della sposa fa le sue cose, lo sposo si alza e dice: "Prima di iniziare, ci sono alcune buste che stanno arrivando. Se potete aprirle. Sì, sono foto della sposa che si scopa il testimone, quindi ora me ne vado". Ha continuato: "Ha lasciato cadere il microfono e lui e tutta la sua famiglia lo sapevano e se ne sono andati perché volevano che la sposa avesse dovuto pagare il cibo". Beth ha poi chiesto: "Quindi la sposa ha pagato tutto? ' Georgina ha risposto: "La famiglia della sposa ha pagato tutto".

Le persone hanno commentato per esprimere la loro opinione sulla situazione. Uno ha scritto: «Mi è caduta la mascella» Un altro utente ha commentato: «Non lo biasimo affatto!!! Io farei lo stesso». Un terzo ha scritto: «Ma perché l'ha sposata lo stesso?». Un quarto ha commentato: «La vita è tutta una questione di tempismo!!! Che leggenda!».





