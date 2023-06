Si sposano e hanno tre figli, dopo 10 anni fanno una scoperta choc: «Ma la nostra famiglia lo ha accettato»

di Redazione web

Si sposano e scoprono dopo 10 anni di essere cugini. Ecco quanto accaduto alla coppia composta da Celina Quinones, 37 anni e Joseph Quinones, 44 anni. I due hanno dichiarato di non avere intenzione di separarsi, che ormai sono una famiglia unita e che si amano moltissimo. L'amara scoperta è avvenuta dopo anni dal matrimonio: hanno scoperto di essere imparentati perché le nonne erano cugine di primo grado. Ecco quanto accaduto.

La scoperta della coppia

Celina e Joseph Quinones sono una coppia da 17 anni. Nessuno dei due poteva immaginare che fossero cugini. Si è trattato di un'amara scoperta avvenuta anni dopo il matrimonio, esaminando le carte per l'eredità da lasciare ai loro bambini.

Quando hanno scoperto il grado di parentela dal notaio, i due hanno deciso di effettuare un test del DNA che ha confermato quanto già scoperto dall'anagrafica. «Abbiamo deciso di fare il test del DNA ed è stato allora che l'abbiamo scoperto. Avevo un po' di mal di stomaco. Nella mia testa, pensavo che avremmo dovuto divorziare», ha confessato la 37enne del Colorado.

Celina e Joseph si sono incontrati per la prima volta a una festa di Halloween, decidendo di uscire insieme dopo un colpo di fulmine. Da lì in poi, non si sono più separati e il prossimo mese festeggeranno il loro 17esimo anniversario di matrimonio. All'inizio di quest'anno, Celina ha deciso di parlare pubblicamente del fatto che suo marito fosse anche suo cugino, realizzando un video TikTok per il Truly Show su come l'ha scoperto.

La reazione dei social e parenti

«Così inquietante, perché dovresti sposare tuo cugino? Si assomigliano così tanto, come facevano a non saperlo? Mi sento male per i bambini. Sarei imbarazzato se fossi in loro. Hanno scandalizzato tante persone mentre hanno rivelato che i loro figli "non hanno fatto troppe domande" quando gli è stato detto», commentano alcuni utenti sotto il video.

Il padre di Celina, Mark, pensa che dovrebbero "sicuramente" stare insieme. «Stanno molto bene insieme, si completano a vicenda e sono la nostra famiglia e staranno insieme per molto tempo, proprio come me e mia moglie. Li avrei accettati comunque, sono la mia famiglia».

Celina e Joseph hanno detto che ora ignorano gli hater e hanno intenzione di continuare a rimanere felicemente sposati: «Per le persone che ci insultano è facile parlare all'esterno senza conoscere l'intera storia», commenta Celina. «L'abbiamo scoperto quasi 11 anni dopo, tre bambini dopo... Non è qualcosa a cui puoi rinunciare» ha concluso Joseph.

