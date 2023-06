Sottomarino per il Titanic, re Carlo ha uno stretto legame con uno dei passeggeri dispersi: «Sarà devastato»

Shahzada Dawood, uomo d'affari pakistano e vicepresidente dell'azienda di fertilizzanti Engro, è uno dei passeggeri a bordo del sottomarino disperso, insieme a suo figlio. L'imprenditore è noto per essere un sostenitore di due organizzazioni benefiche reali, The Prince's Trust International e The British Asian Trust. Un portavoce di Carlo III ha affermato che il re ha inviato le sue preghiere e i suoi pensieri alla famiglia Dawood e a tutte le persone coinvolte nell'incidente.

Per il ritrovamento del sommergibile Titan, che stava cercando di raggiungere il relitto del Titanic con a bordo cinque persone, tra cui tre passeggeri facoltosi, è scattato il conto alla rovescia: l'ossigeno a disposizione è limitato e sempre meno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 13:32

