Sottomarino per il Titanic disperso, le assurde condizioni per i 5 all'interno: una finestra, un bagno e nessun posto a sedere

di Redazione web

Non è un film horror, ma la terribile storia di cinque uomini intrappolati in un sommergibile di poco più di sei metri con un solo finestrino e senza posti a sedere. Il Titan si trova a centinaia di metri sotto il livello del mare senza possibilità di raggiungere la superficie.

Chi sono i dispersi: il miliardario Harding, il Ceo Rush, il pilota Nargeolet, padre e figlio 19enne

Sottomarino per il Titanic, corsa contro il tempo per ritrovare i turisti dispersi in fondo all'Oceano

Le condizioni dei cinque a bordo

I cinque a bordo, tra cui il miliardario ed esploratore britannico Hamish Harding, dovranno fare i conti con le condizioni difficilissime, il tutto pur non essendo in grado di vedere oltre le profondità nere dell'oceano dall'unico finestrino presente nel sommergibile. Condizioni claustrofobiche in un ambiente che ha un unico bagno con una tenda a separarlo dal resto dell'area e una fornitura di ossigeno che martedì sera era di sole 40 ore.

Un bagno e nessun posto a sedere

Supponendo che la nave sia ancora intatta, i cinque a bordo non possono comunicare con l'esterno e quindi non sanno se e quando qualcuno verrà a salvarli. Grazie ai precedenti rapporti sulle missioni del Titan, è possibile avere un'idea di cosa significhi per chi è intrappolato all'interno del sommergibile, dove il tempo sta per scadere. Non ci sono posti a sedere e solo una toilette con una tenda nera tirata per la privacy.

Il possibile recupero

L'ex comandante della Royal Navy Ryan Ramsey, 53 anni, oggi ha avvertito che «non c'è modo» di salvare l'equipaggio se la piccola imbarcazione è ancora a migliaia di piedi sotto il mare perché la tecnologia richiesta «non esiste». Il sommergibile, un modello "Cyclops-2" chiamato Titan, è il secondo modello Cyclops costruito da OceanGate, dopo il Cyclops-1. È in grado di immergersi a una profondità di 2,4 miglia «con un comodo margine di sicurezza», ha affermato OceanGate in un deposito presentato dalla società ad aprile presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Virginia che sovrintende alle questioni relative al Titanic.

I turisti che pagano 250.000 dollari per scendere a quasi 13.000 piedi sotto il livello del mare per vedere il relitto del Titanic devono firmare un documento dicendo che accettano che il sommergibile non sia approvato da nessun organismo di regolamentazione. In una dichiarazione in tribunale del maggio 2021, OceanGate ha affermato che il Titan aveva una «caratteristica di sicurezza senza pari» che valuta l'integrità dello scafo durante ogni immersione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA