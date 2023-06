Titanic, sottomarino disperso: «A bordo 5 persone, tra loro anche un miliardario». Ecco chi è

Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere in queste ore le proprie tracce nell'oceano Atlantico, al largo della costa canadese. A riferirlo è il sito della Bbc, che precisa che è scattato l'allarme ed è stato dato il via alle ricerche.



A bordo, secondo quanto afferma la Guardia Costiera di Boston (citata da diversi media americani e poi ripresa anche dal Guardian e da altre testate britanniche), c'erano 5 ospiti. L'Independent online aggiunge da parte sua che l'imbarcazione è gestita dal tour operator OceanGate Expeditions, il quale offre immersioni della durata di 8 giorni al costo di 250.000 dollari a persona.

Tra i dispersi, risulta esserci anche il miliardario ed esploratore britannico Hamish Harding che, pochi giorni prima, aveva annunciato sui suoi social network la sua partecipazione alla missione.

