«Il Titanic in realtà non è mai affondato»: su TikTok spunta la nuova (assurda) teoria del complotto VIDEO

La notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912, il più grande transatlantico britannico (a quei tempi), conosciuto ai più come il Titanic, è affondato mentre eseguiva il suo viaggio inaugurale verso New York, a seguito dell'impatto con un iceberg. Il relitto della nave, scoperto più tardi nel 1985, è tutto ciò che rimane del mito Titanic.

Ma se non fosse andata davvero così? E se la nave non fosse mai affondata? Un video diventato virale su TikTok sostiene una teoria, considerata dagli utenti «convincente», secondo la quale il vero Titanic non sarebbe mai affondato.

Il video del "complotto"

Una ragazza di nome Mia, appassionata della storia del Titanic, ha ammesso che un'altra nave protrebbe essere stata volutamente sommersa al fine di evitarne i costi esorbitanti necessari per ripararla, scambiandola così per il Titanic. Ma facciamo chiarezza. «La White Star Line, una compagnia navale super importante, ha costruito tre navi: il Titanic, l'Olympic e il Britannic», spiega.

«L'Olympic e il Titanic sono identici esteticamente», continua Mia nel video mettendo a confronto le due navi. «L'Olympic ha eseguito diversi viaggi e c'è stato un momento in cui loro (La White Star Line, ndr) hanno capito che ormai era diventata troppo vecchia. Così si son detti “Sono stati utilizzati molti soldi per realizzare il Titanic e ci vorranno ancora più soldi per riparare l'Olympic. E se invece ci sbarazzassimo dell'Olympic facendolo affondare così con i soldi ottenuti dall'assicurazione rottamiamo il Titanic come se fosse l'Olympic sosituendo alcuni pezzi di ricambio. Nessuno sapeva davvero come fosse l'interno del Titanic, ad eccezione delle persone che lo hanno costruito», continua la giovane portando avanti la nuova teoria del complotto.

«Alcune delle persone più importanti della White Star Line hanno deciso all'ultimo minuto di non salire sul Titanic, tra cui JP Morgan, l'importante banchiere e proprietario della White Star Line», dice Mia facendo intuire che già prima di far salpare la nave sapevano che sarebbe affondata.

E ancora: «Il Titanic, al momento della costruzione aveva 14 oblò su un lato e l'Olympic 16. Beh, magicamente il Titanic ne aveva 16 il giorno in cui è partito. Ne attaccano solo altri due per divertimento? Non credo».

«Inoltre, ogni singola volta che pubblicizzano il Titanic, usano le foto dell'Olympic. Hanno fotografato l'interno dell'Olympic e l'hanno usato come pubblicità», ha concluso la ragazza ottenendo l'approvazione da parte dei follower nei commenti: «Mi hai svoltato la vita, io ti credo», si legge.

