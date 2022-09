Titanic, spunta un nuovo video che mostra i dettagli inediti. La nave sul fondo dell'Oceano Atlantico

Sembra di essere immersi nell'Oceano Atlantico, ad ammirare i resti del Titanic, talmente è alto il dettaglio del filmato in 8K, realizzato e diffuso sul canale YouTube di OceanGate Expeditions. Immagini utili al team di scienziati ed esploratori subacquei per comprendere il livello di deterioramento della nave affondata nel 1912 in cui morirono 1.500 passeggeri; una tragedia raccontata da James Cameron, nel film con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet.

Bruce Willis, il dolore per la malattia. La moglie dell'attore: «Sto imparando a conviverci». Lo sfogo social

Il relitto, afffondato nell'Atlantico e ritrovato nel 1985, attualmente si trova a 3.800 metri di profondità al largo di Terranova in Canada, ed è da anni oggetto di ricerche documentate da immagini ad altissima definizione da parte di OceanGate Expeditions, visto che non può essere recuperato.

«Nel confrontare filmati e immagini del 2021, vediamo lievi cambiamenti in alcune aree del relitto. Il nostro team scientifico esaminerà i filmati 8k, 4k e altri filmati catturati durante la spedizione sul Titanic del 2022 per eventuali modifiche. Avere esperti a bordo del sommergibile Titan durante l'immersione, consente loro l'osservazione diretta e di continuare il loro studio utilizzando le immagini», ha affermato Stockton Rush, Presidente di OceanGate Expeditions.

Kate Moss e la prima collana di diamanti ricevuta in regalo da Johnny Depp. «La tirai fuori dal suo...»

«Ho studiato il relitto per decenni e ho completato più immersioni, e non ricordo di aver visto nessun'altra immagine che mostrasse questo livello di dettaglio. È eccitante che, dopo così tanti anni, potremmo aver scoperto un nuovo dettaglio che non era così evidente con le precedenti generazioni di tecnologie per fotocamere», spiega Rory Golden, esperto di OceanGate Expeditions Titanic e veterano subacqueo del Titanic.

Il filmato mostra anche la famosa prua del Titanic, l'ancora a babordo, lo scafo numero uno, un'enorme catena dell'ancora, la stiva numero uno. Viene anche catturata una drammatica prova del decadimento in cui alcuni dei binari del Titanic sono crollati e si sono staccati dalla nave.

What is it like to be a Mission Specialist on the #Titanic Expedition?



Imagine being an integral crew member. This is an expedition for citizen explorers that want to capture this historic maritime site for future generations. Join us on a dive: https://t.co/VgRalFrIap pic.twitter.com/s1uCGuvPXE