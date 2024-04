Giovanni Boaretto scomparso a 21 anni, esce da scuola dopo la prima ora e sparisce. L'auto dietro la stazione, la famiglia: «Aiutateci a trovarlo»

di Redazione Web

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Si cerca Giovanni Boaretto, 21 anni. Questa mattina, 10 aprile, il giovane è andato a scuola con la sorella come ogni giorno. Frequentava l'istituto Newton Pertini di Camposampiero. Alla fine della prima ora ha chiesto di poter andare in bagno e non è più tornato al suo posto. È stato a quel punto che docente e compagni di classe si sono accorti che Giovanni aveva lasciato tutti i suoi effetti personali e un biglietto, dal contenuto allarmante.

Sono scattate subito le ricerche del ragazzo, la famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri e diffuso un appello sui social. Un mese fa, si è lasciato con la fidanzata. L'auto è stata trovata in tarda mattinata dietro la stazione dei treni di Camposampiero.

Mercoledì 10 Aprile 2024, 13:50

