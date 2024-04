Attacco a Londra con una katana, morto un 13enne. Ferite altre tre persone. Preso l'aggressore, non è terrorismo

Diverse persone accoltellate nella metro di Londra. La stazione metro Hainault di Ilford è stata chiusa dalla polizia. Wes Streeting, deputato di Ilford North, ha scritto su X: "Un incidente critico è stato dichiarato ad Hainault. Ci sono stazioni e strade chiuse. La polizia, il servizio di ambulanze e i vigili del fuoco stanno rispondendo". Un uomo, armato di una spada samurai, è stato arrestato. Secondo la polizia «non è terrorismo».

BREAKING: A critical incident has been declared at a tube station in northeast London after reports several people were stabbedhttps://t.co/8jaGYZAB9q