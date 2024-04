Tuscolano, scoppia la lite in casa: marito accoltellato davanti ai figli piccoli L'uomo trasportato in ospedale è in gravi condizioni, la moglie è ai domiciliari





Quella che sembrava una delle solite liti, che negli ultimi mesi caratterizzavano la vita della coppia di sudamericani, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. La moglie, stanca dei continui maltrattamenti del marito, che avvenivano in presenza dei due figli piccoli, ha preso un coltello da cucina e lo ha colpito alle spalle. La lama però, una volta penetrata nella carne, è stata bloccata dall'osso della scapola, evitando la perforazione di organi vitali. Quando nell'appartamento di via Calpurnio Pisone nel quartiere Tuscolano, sono arrivati i poliziotti, i bambini piangevano, mentre la donna si trovava in stato confusionale seduta su una sedia. Sul pavimento, il corpo agonizzante, ma non in pericolo di vita di un uomo di 34 anni, nato in Perù con il coltello ancora piantato nella parte sinistra della schiena. Agli agenti che hanno arrestato la donna, una ventisettenne dell'Ecuador, la dinamica del fatto è apparsa da subito abbastanza chiara. Sulcoltello la polizia scientifica ha trovato le impronte digitali della moglie e quest'ultima ha confessato quello che aveva appena fatto. «Non ne potevo più delle sue prevaricazioni e violenze», ha raccontato la cittadina originaria dell’Ecuador agli investigatori prima e al magistrato poi. Anche le testimonianze dei vicini e di chi conosceva la coppia, sono state abbastanza concordi nell'affermare che tra i due andassero ormai avanti da tempo litigi continui, per varie questioni, non ultime quelle economiche. I due bambini, di 3 e 4 anni sono stati affidati alla nonna. La compagna del ferito è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e messa agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, che potrebbe decidere di aggravare la misura cautelare con la detenzione in carcere. Il ferito invece è stato ricoverato al pronto soccorso del San Giovanni, dove la sua prognosi è ancora riservata in attesa che i medici facciano altri accertamenti clinici per verificare eventuali lesioni ai tessuti. Continuano intanto le indagini, delegate dalla procura della Repubblica, per verificare le versione fornita dalla donna arrestata sul movente dell'accoltellamento. Nella giornata di oggi, la vittima verrà ascoltata nuovamente dagli investigatori per acquisire ulteriori elementi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA