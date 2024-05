Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati a far parlare della loro storia d'amore... di nuovo! I "Bennifer", come sono soprannominati dai fan, sarebbero sull'orlo del divorzio. Le voci di una separazione immininente si starebbero facendo sempre più insistenti. Inoltre, fioccano le testimonianze da parte di fonti vicine alla coppia (o ex?) che rivelano che i due sarebbero in crisi ormai da tempo.