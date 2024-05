Jennifer Lopez e Ben Affleck verso il divorzio: «Lui si è risvegliato dal sogno, non può funzionare»

di Redazione Web

Domenica scorsa Ben Affleck è tornato all'ovile. I paparazzi del sito di gossip Page Six l'hanno beccato insieme a Jennifer Lopez proprio nel mezzo di voci sempre più insistenti sulla loro separazione. L'attore 51enne e la popstar 54enne hanno partecipato ad un evento cinematografico all'Aero Theatre di Santa Monica, in California, e poi si sono diretti a Soho House per una gita. La scorsa settimana si sono anche fatti fotografare alla recita scolastica della figlia 15enne di Affleck, Seraphina.

Fede nuziale e 'Jennifer Affleck' sul display

Particolare non da trascurare, la fede nuziale di Affleck sembra essere tornata al suo posto, dopo le foto degli ultimi giorni in cui era assente. Mentre se ne andava in auto dal parcheggio dove era con Lopez sul sedile del passeggero, l'attore si è assicurato di far vedere la chiamata che stava ricevendo al cellulare: quella di Jennifer Affleck. La mossa è sembrata fatta apposta ad uso e consumo dei media, dato che lei era seduta in auto a fianco a lui.

Le case separate

Le voci su una loro possibile separazione sono partite quando l'attore non è riuscito a partecipare al Met Gala 2024 con la moglie. Delle fonti hanno detto a Page Six che il vincitore dell'Oscar è stato «a caccia di una nuova casa» a Los Angeles e attualmente risiede in una casa a Brentwood, un quartiere di lusso della città. Anche la cantante è stata avvistata mentre guardava una casa, ma un insider ha insistito che stava solo cercando un investimento immobiliare.

L'ultimo contrastante aggiornamento

Una fonte ha detto esclusivamente a Page Six che Ben Affleck è «tornato in sé» riguardo al suo matrimonio con Jennifer Lopez e sa che sono diretti verso il divorzio. «Se ci fosse un modo per divorziare per motivi di follia temporanea, lo farebbe - ha condiviso la fonte -. (Lui, ndr) si sente come se gli ultimi due anni fossero stati solo un sogno febbrile, e ora è tornato in sé e capisce che non è possibile che funzioni».

Le persone vicine ai Bennifer non hanno risposto né hanno voluto commentare quanto pubblicato da di Page Six. I due si sono fidanzati per la prima volta all'inizio degli anni 2000, ma hanno interrotto la loro relazione a causa dell'incessante pressione dei media. La coppia si è riunita circa due decenni dopo e si è sposata a Las Vegas nel luglio 2022.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 13:27

