Met Gala 2024 sempre più vicino: quando sarà, il tema di quest'anno e le star sul red carpet

di Sara Orlandini

Uno degli eventi più attesi dell'anno è ormai alle porte: il Met Gala 2024 . Appuntamento per il mondo dello showbiz a lunedì 6 maggio con tutte le star mondiali che sfileranno sul red carpet e saliranno la gradinata del Metropolitan Museum of Art di New York. I preparativi sono in fermento e i vip si stanno preparando febbrilmente per la loro apparizione in grande stile.

Lo scorso anno, Anna Wintour - organizzatrice dell'evento glamour e direttrice di Vogue - aveva scelto di celebrare la grandezza e l'impatto sulla moda dello stilista Karl Lagerfeld. Le star hollywoodiane e non solo, c'era anche Matteo Berrettini, avevano optato per abiti bianchi e neri e qualcuno aveva fatto un'eccezione come, ad esempio, l'attrice Salma Hayek che si era presentata vestita di rosso. Ma qual è il tema di quest'anno e soprattutto, chi ci sarà sull'ambito tappeto rosso? È da ricordare che può partecipare al Met solo chi riceve l'invito.

Il tema del Met Gala 2024

Quest'anno il Met Gala si svolgerà lunedì 6 maggio e inaugurerà una mostra che si intitola "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion", ovvero il Risveglio dello stile, che sarà aperta al pubblico dal 10 maggio al 2 settembre prossimi.



I vip che parteciperanno a questa edizione dovranno presentarsi sul red carpet con un abito che dovrà essere pensato sul titolo dell'evento che è "The Garden in Time", un racconto dello scrittore J.G. Ballard.

Le star presenti

Le star presenti al Met Gala 2024 dovranno, quindi, presentarsi con un outfit che colpisca i fotografi, la stampa e i fan di tutto il mondo e che, magari faccia parlare di loro anche nei giorni successivi o a distanza di anni come è successo più volte a Blake Lively che tutti ritengono la vera regina del Met proprio per i suoi incredibili look.



Come riferisce Vanity Fair, sicuramente ci saranno Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Bad Bunny che, insieme ad Anna Wintour, saranno co-conduttori. Quasi certa anche la presenza di Gisele Bündchen, Rihanna, Olivia Rodrigo, Uma Thurman, Sarah Paulson e Cara Delevingne. Ci saranno, poi, vari attori e, per quanto riguarda la famiglia Kardashian-Jenner, al momento, l'unica partecipazione certa sarebbe quella della modella Kendall Jenner.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 16:51

