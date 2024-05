Guido Crosetto in ospedale: «Colto da malessere, portato via in ambulanza». Come sta il ministro della Difesa

di Redazione web

Paura per il ministro della Difesa, Guido Crosetto, portato in ospedale in ambulanza. Crosetto stava partecipando al Consiglio Supremo di Difesa quando ha dovuto lasciare in anticipo perché trasportato in ambulanza in ospedale: lo rendono noto fonti della Difesa.

Crosetto è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti dopo che, a quanto apprende l'Adnkronos, era stato colto da un senso di malessere nel corso della riunione. Il ministro ha quindi lasciato l'incontro per essere trasportato in ambulanza in ospedale.

Il ricovero a febbraio scorso

Il titolare della Difesa era stato ricoverato d'urgenza il 13 febbraio scorso all'ospedale San Carlo di Nancy a Roma: era stato lo stesso Crosetto a presentarsi a piedi al pronto soccorso, dopo aver accusato forti dolori al petto.

Già in passato il ministro della Difesa aveva avuto qualche problema cardiaco, con un ricovero nel 2013. Due giorni dopo il ricovero, Crosetto è stato dimesso. «Le condizioni di salute - spiegò il responsabile Cardiochirurgia centro cuore del San Carlo Giuseppe Speziale - sono buone, è stato dimesso in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci. Il ricovero ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso di continuare a lavorare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Maggio 2024, 21:30

