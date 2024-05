Cecilia Rodriguez, stress da matrimonio: «È un periodo in cui il mio corpo non riesce a gestire tutto, ho la febbre»

di Cristina Siciliano

Inizia il countdown: manca pochissimo al 30 giugno, il giorno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diranno il fatidico «sì» dopo sette anni di fidanzamento e una proposta di matrimonio ad ottobre 2022. I due si sposeranno nella campagna toscana e ci saranno 200 invitati. Il testimone di Cecilia Rodriguez sarà suo fratello Jeremias mentre Belen dovrà ricoprire il ruolo di damigella d'onore. Nella giornata di ieri, 20 maggio, la futura sposa si è dedicata alla scelta degli abiti per i suoi nipotini, Santiago e Luna Marì, mentre questa mattina si è recata nello studio Jo Malone London per la scelta delle bomboniere. Tuttavia, nelle ultime ore però la sorella di Belen ha spiegato ai suoi follower di Instagram che il suo corpo non riesce a sopportare lo stress.

Le parole di Cecilia Rodriguez

«Eccomi qui.

