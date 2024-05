Torna il redditometro, ma il governo nega: «Noi sempre stati contrari». Mutuo, vacanze, sanità: cosa può controllare il fisco

Torna il redditometro? Nelle ultime ore si è fatta largo la voce di un ritorno al meccanismo introdotto nel lontano 2015 dal governo guidato all'epoca da Matteo Renzi e a lungo osteggiato dall'allora opposizione di centrodestra. E il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, in una nota, smentisce: «Il centrodestra è sempre stato contrario al meccanismo del «redditometro» - afferma Leo - Il decreto ministeriale pubblicato in questi giorni in Gazzetta mette finalmente dei limiti al potere discrezionale dell'amministrazione finanziaria di attuare l'accertamento sintetico, ovvero la possibilità del fisco di contestare al contribuente incongruenze fra acquisti, tenore di vita e reddito dichiarato. Potere previsto dall'ordinamento tributario fin dal 1973».