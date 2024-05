Donna sbranata in casa dai suoi due XL Bully, i vicini sentono le urla e chiamano i soccorsi ma la 50enne muore tra le braccia dei soccorritori

di Redazione web

Ancora un'aggressione mortale sferrata da XL Bully: due cani hanno attaccato la loro padrona, una donna di 50 anni, azzannandola in casa, lasciandola in fin di vita nella sua villetta bifamiliare in una strada senza uscita alla periferia di Londra. La tragedia, infatti, si è consumata a Cornwall Close, un tranquillo quartiere residenziale a est della Capitale britannica: la polizia è stata allertata nel primissimo pomeriggio della giornata di ieri, 20 maggio, dai vicini di casa della donna che hanno sentito i cani abbaiare e le urla della donna. Gli agenti sono intervenuti immediatamente insieme all'ambulanza che ha tentato di salvare la 50enne aggredita dai suoi due cani, ma non c'è stato niente da fare.

Testimoni che vivono nelle vicinanze hanno riportato di aver udito rompersi la quiete del loro quartiere intorno all'ora di pranzo, con le sirene di polizia e ambulanza, che si dirigevano verso il luogo della tragedia; l'intervento poi dell'elisoccorso ha accresciuto la preoccupazione tra i residenti. L'identità della donna non è ancora stata comunicata e la polizia sta assistendo i suoi familiari. Un portavoce delle forze di polizia ha dichiarato al Mirror che i due cani erano stati rinchiusi in una stanza della casa al momento del loro arrivo, e che una volta aver valutato l'intera situazione sono riusciti a portarli via, procedendo quindi al loro sequestro.

Il divieto

I due cani XL Bully erano «regolarmente registrati», riporta nuovamente la polizia, dal momento che la razza canina è stata bandita in seguito alle numerose aggressioni fatali alle persone.

«È un reato possedere un cane Bully XL in Inghilterra e in Galles a meno che non si disponga di un certificato valido di esenzione», si legge nel portale online del governo della Gran Bretagna. Il provvedimento controverso (poiché prevede anche la soppressione dell'animale) risale a febbraio di quest'anno, e ha suscitato non poche polemiche da parte della comunità animalista contro il governo di Rishi Sunak.

