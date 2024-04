Challengers, tutti pazzi per la t-shirt di Zendaya «I told ya» che omaggia la famiglia Kennedy. La storia dietro il film di Guadagnino

di Morgana Sgariglia

Zendaya e Josh O'Connor hanno lanciato una vera e propria moda. I protagonisti del film Challengers di Luca Guadagnino anche fuori dal set hanno scelto di indossare una t-shirt grigia con la scritta "I told ya" che è già un must. La maglietta è stata progettata dal direttore creativo di Loewe, JW Anderson, che ha firmato i look del film, e ha contribuito a creare hype attorno ai protagonisti della pellicola intrisa di tenniscore, il trend incentrato sulla tennismania. Ma cosa c'è dietro questa scritta?

A cosa si riferisce la t-shirt

La frase stampata sulle magliette è un riferimento a quella impressa sulle spillette dei sostenitori di John Fitzgerald Kennedy, «I told you so» (te l'avevo detto, ndr), con cui il 35º presidente degli Stati Uniti d'America festeggiò la sua elezione nel 1960.

Quanto costa la maglia

Loewe ha lanciato un'edizione speciale di felpe e magliette in quattro modelli, disponibili sul sito del brand e in selezionati negozi Loewe in tutto il mondo. Il prezzo, nemmeno a dirlo non è certo economico: si va dai 520 euro per le felpe ai 250 euro per le t-shirt.

